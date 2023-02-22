Терміни початку контрнаступу Сил оборони є таємницею — генерал Наєв
Він очікує, що на річницю повномасштабного вторгнення РФ здійснить ракетний удар та продовжить свій наступ на Донбасі, інформує
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що станом на сьогодні проти України воюють понад 350 тисяч російських військових. Під час
Він також додав, що кількість у ворога військ та техніки, що очевидно, мають значення. Проте Наєв вважає, що все це перевищить якість.
"Саме тому нам необхідне західне озброєння, яке за своїми показниками значно краще за радянські зразки, якими оснащена російська армія. Ще раз повторюю, що якість завжди перевищує кількість", — сказав Наєв.
Він також допускає, що в річницю вторгнення, а саме 24 лютого, буде ракетний удар, також продовжиться наступ на Донбасі.