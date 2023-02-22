ЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомби

США в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні "розумні" авіабомби Jdam-ER, які наводяться на ціль за допомогою GPS та можуть планувати. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на інсайдерську інформацію.

ЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомби

Відразу скажемо, що офіційно Білий дім ще не підтвердив, що ЗСУ отримають авіабомби Jdam-ER. Представники Пентагону раніше заявили, що США передасть Україні "високоточні авіаційні боєприпаси". Які саме – не уточнювалося.

Що таке Jdam-ER? Це модернізована авіабомба Jdam (Joint Direct Attack Munition). Вона має крила, завдяки чому може планувати. Її класифікують як "Об'єднаний боєприпас прямого ураження".

Крила кріпляться в середній частині бомби та хвостового блоку, який має кероване оперення. Така авіабомба може маневрувати та коригувати свій курс під час польоту до цілі. Jdam-ER оснащується інерційною системою наведення та GPS-приймачем покращеної точності. Якщо цю авіабомбу на надзвуковій швидкості скинути з великої висоти, вона може планувати до цілі приблизно 70-80 кілометрів. Точність ураження цілі становить до 1,7 метра.

ЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомби

Координати цілі можна закласти у бомбу ще на землі. Це дуже важливо, тому що для встановлення бомби на новий тип літака не потрібно повністю модернізувати його радіоелектроніку.

Комплект Jdam для бомб розробила американська корпорація Boeing наприкінці 1990-х років. Ці авіабомби взяті на озброєння армії США, а також армій Австралії, Данії, Норвегії, Ізраїлю, Пакистану та деяких інших країн. Jdam сумісний з різними типами літаків та різних виробників. Наприклад, цю авіабомбу можна встановлювати на літаки F-16C Fighting Falcon, S-3 Viking та B-52H Stratofortress.

Для нас важливо те, що Jdam-ER сумісний і з радянськими літаками, які стоять на озброєнні армії України. Наприклад, ці бомби можуть використовувати МіГ-29 та Су-25.

ЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомби

"Розумні" авіабомби Jdam-ER можуть значно посилити вогневу міць української авіації. З їхньою допомогою можна знищити цілі як на фронті, а й у ближньому тилу противника. При цьому літаки не заходитимуть до зони поразки ППО противника ближнього радіуса дії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає американські бойові машини М7 Bradley BFIST, призначені для управління артилерійським вогнем.


Максимов Віталій, Тудей





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