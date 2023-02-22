Наєв оцінив можливість наступу росіян на півночі. Прогноз невтішний для РФ

На сьогодні у РФ немає достатньо ресурсів, аби знову спробувати наступати на Україну з півночі, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю «Укрінформ». Він також розповів, скільки військових зараз перебуває в Білорусі.

«Станом на зараз кількість наших військ достатня для того, щоб вести стабілізаційні дії, якщо для цього буде потреба. Якщо противник підвищуватиме кількість своїх військ, я ще раз зазначу: ми натомість дзеркально підвищимо свою кількість. І ця робота буде проводитися постійно для того, щоб урівнювати наші сили… На даний час на нашому напрямку таких ресурсів у них немає. Я маю на увазі всю північну операційну зону», – зазначив Наєв.

Що стосується ДРГ, то за словами командувача ОС ЗСУ, з території Білорусі рух таких груп не фіксувався. Водночас Наєв зазначив, що сьогодні в Білорусі перебувають її збройні сили. Їх загальна чисельність становить 65 тисяч, з них 4 тисячі базуються в прикордонних районах з Україною. Крім того, за словами командувача, на білоруських полігонах знаходиться шоста дивізія РФ загальною чисельністю 10 з половиною тисяч осіб. Вони проводять там свої тренування.

«Мою реакцію викликає будь-яка зміна чисельності цих військ. Коли вона зросте в кілька разів, тоді ми також будемо збільшувати кількість наших військ. Це відбуватиметься дзеркально: вони підвищують рівень загрози – ми підвищуємо рівень свого реагування на це», – додав Наєв.