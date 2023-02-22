Наєв оцінив можливість наступу росіян на півночі. Прогноз невтішний для РФ

Сергій Наєв розповів, як українські військові реагують на зміну кількості військ на прикордонні, інформує ZN.ua.

Наєв оцінив можливість наступу росіян на півночі. Прогноз невтішний для РФ
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На сьогодні у РФ немає достатньо ресурсів, аби знову спробувати наступати на Україну з півночі, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю «Укрінформ». Він також розповів, скільки військових зараз перебуває в Білорусі.

«Станом на зараз кількість наших військ достатня для того, щоб вести стабілізаційні дії, якщо для цього буде потреба. Якщо противник підвищуватиме кількість своїх військ, я ще раз зазначу: ми натомість дзеркально підвищимо свою кількість. І ця робота буде проводитися постійно для того, щоб урівнювати наші сили… На даний час на нашому напрямку таких ресурсів у них немає. Я маю на увазі всю північну операційну зону», – зазначив Наєв.

Що стосується ДРГ, то за словами командувача ОС ЗСУ, з території Білорусі рух таких груп не фіксувався. Водночас Наєв зазначив, що сьогодні в Білорусі перебувають її збройні сили. Їх загальна чисельність становить 65 тисяч, з них 4 тисячі базуються в прикордонних районах з Україною. Крім того, за словами командувача, на білоруських полігонах знаходиться шоста дивізія РФ загальною чисельністю 10 з половиною тисяч осіб. Вони проводять там свої тренування.

«Мою реакцію викликає будь-яка зміна чисельності цих військ. Коли вона зросте в кілька разів, тоді ми також будемо збільшувати кількість наших військ. Це відбуватиметься дзеркально: вони підвищують рівень загрози – ми підвищуємо рівень свого реагування на це», – додав Наєв.





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