Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка

Президент РФ Владімір Путін у своєму зверненні до Совета федерації не вдався до жодних кроків, які б змогли розрядити глухий кут, у який зайшла країна, вважають аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

В британській розвідці нагадують, що це перший виступ Путіна про стан нації з початку 2021 року. І в ньому він чітко заявив, що має намір продовжувати «спеціальну військову операцію» в Україні.

Він охарактеризував західні еліти як такі, що «стали символом повної безпринципної брехні» і призупинив участь Росії в новому договорі про стратегічне наступальне озброєння.

Експерти зазначають, що у своїй промові він дотримувався войовничого тону, але не висловив жодних практичних форм, які могли б розрядити поточний глухий кут Росії на полі бою.

«Путін продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенціальну боротьбу, водночас наполягаючи, що в Росії все гаразд і йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними», - підкреслюють у британській розвідці.