Росія може мобілізувати ще до мільйона людей — розвідка Німеччини

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що російський лідер Владімір Путін не готовий до мирних перемовин. Під час одного зі своїх інтерв'ю, яке цитує DW , він зазначив, що РФ може мобілізувати ще до мільйона людей.

Російський президент все ще намагається досягти успіхів на полі бою, заявив Каль. Мета - в майбутньому диктувати світові свій "мир".

"Мобілізаційний потенціал Росії – резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", – зазначив Каль.

Він також додав, що в багатьох аспектах війна проти України виявилася не такою, як з самого початку планували не лише у Москві, але й у Києві та на Заході. Підтвердженням цього є те, що Кремль спершу вважав, що зможе захопити контроль в нашій державі з допомогою невеликої кількості "точних військових, скоріше символічних і демонстративних дій". Та цей план провалився, внаслідок чого Сили оборони отримали ініціативу.