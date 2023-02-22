Росія може мобілізувати ще до мільйона людей — розвідка Німеччини
В багатьох аспектах війна проти України виявилася не такою, як з самого початку планували не лише у Москві, але й у Києві та на Заході, додає очільник BND, інформує
Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що російський лідер Владімір Путін не готовий до мирних перемовин. Під час одного зі своїх інтерв'ю,
Російський президент все ще намагається досягти успіхів на полі бою, заявив Каль. Мета - в майбутньому диктувати світові свій "мир".
"Мобілізаційний потенціал Росії – резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", – зазначив Каль.
Він також додав, що в багатьох аспектах війна проти України виявилася не такою, як з самого початку планували не лише у Москві, але й у Києві та на Заході. Підтвердженням цього є те, що Кремль спершу вважав, що зможе захопити контроль в нашій державі з допомогою невеликої кількості "точних військових, скоріше символічних і демонстративних дій". Та цей план провалився, внаслідок чого Сили оборони отримали ініціативу.
Щодо чисельної переваги, то її армія РФ, за словами Каля, почала застосовувати значно пізніше.