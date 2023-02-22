Україна ідентифікувала понад 16 тисяч дітей, яких викрала Росія

Наразі Україна вже ідентифікувала 16 226 дітей, яких викрали російські загарбники з тимчасово окупованих територій. Про це заявила радниця-уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук під час зустрічі з представниками української громади у Нью-Йорку, повідомляє «Укрінформ».

За її словами, реальна кількість примусово вивезених у Росію дітей сягає сотень тисяч. Повернути в Україну вдалося 307 дітей.

З початку війни загарбники вбили 461 дитину в Україні, поранили — понад 920.

«За час війни я зненавиділа ранки, бо й саме вранці отримую дані про загиблих і поранених дітей», – сказала Герасимчук, додавши, що даних з тимчасово окупованих територій немає, однак в міру деокупації відкриваються нові масові поховання.

Загалом, за її словами, в Україні так чи інакше постраждали всі понад 7,5 млн дітей, які проживали в країні на початок повномасштабного вторгнення Росії.