США планують запровадити нові санкції проти 200 фізичних та юридичних осіб РФ — WSJ

Очікується, що цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена запровадить нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб, повідомляє WSJ , посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням.

Нові санкції є частиною пакету заходів, розроблених адміністрацією США , який також включає оголошення на початку цього тижня про виділення 460 мільйонів доларів нової військової допомоги Україні.

Чергові санкції з'являються в той час, коли Вашингтон і його союзники, особливо в Європі, шукають нові способи відрізати РФ від доступу до критично важливих матеріалів, призначених для зміцнення її військового і технологічного секторів.

За словами людей, знайомих з пакетом санкцій, до нього увійде низка російських губернаторів і членів родин російських урядовців, а також оборонні об'єкти РФ і пов'язані з ними матеріали, технологічні компанії і ймовірні мережі обходу обмежень.

У вівторок, 21 лютого, напередодні річниці вторгнення Росії в Україну, заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо заявив, що Кремль докладає всіх зусиль, щоб уникнути західних санкцій.

Адейємо додав, що США та їхні союзники з ЄС і G7 готові використовувати санкції, експортний контроль та інші інструменти, щоб поставити компанії, які ведуть бізнес з Росією, перед суворим вибором: «вести бізнес з коаліцією, що представляє половину світового ВВП , або надавати матеріальну підтримку РФ ».

Тим часом країни ЄС обговорюють власний новий пакет економічних заходів, спрямованих проти Росії, включаючи пропозиції щодо заборони російського імпорту на суму понад 11 мільярдів доларів і санкції проти іранських компаній, які, за словами дипломатів, постачають безпілотники в РФ .

Офіційні особи заявили, що новий пакет обмежень має на меті уникнути проблем, з якими Захід зіштовхнувся у зв'язку з деякими попередніми заборонами на експорт до Росії. Зокрема, він спрямований на конкретні технології і компоненти, які російські військові або пов'язані з ними компанії можуть купувати тільки у європейських та інших західних постачальників. Як і попередні пакети санкцій, нові заходи ЄС тісно координуються з Вашингтоном і Великою Британією.

Західні чиновники визнають, що багато заходів, які обіцяють найбільший вплив на здатність РФ фінансувати війну, включаючи енергетичне ембарго і фінансові санкції, вже запроваджені. За словами дипломатів, зараз їхня увага зосереджена на закритті лазівок у санкційних режимах і розширенні дій, спрямованих на запобігання ухиленню від санкцій.

Цього тижня в Брюсселі чиновники ЄС мають намір розгорнути нові повноваження, які дозволять їм переслідувати іноземні організації, які, на їхню думку, допомагають Росії ухилятися від санкцій.

У документі, підтриманому десятком держав блоку, включаючи Німеччину, Францію і Нідерланди, столиці ЄС закликали до створення нових інструментів для обміну інформацією про виконання санкцій, а також до посилення нагляду за виконанням санкцій з боку чиновників ЄС. Вони закликали ЄС вжити заходів, щоб полегшити запровадження санкцій проти осіб і компаній у третіх країнах, які допомагають Росії ухилятися від обмежень.

Країни блоку також закликали ЄС розширити свою «вогневу міць» проти компаній і країн, які ухиляються від санкцій, включаючи створення контрольних списків компаній, секторів або торговельних потоків, що викликають особливе занепокоєння, а також можливість обмеження торговельних зв'язків або надання допомоги юрисдикціям, які не ведуть боротьбу з ухилянням від санкцій.

Ці пропозиції є поворотним моментом для держав ЄС, які в минулому ретельно оберігали свої повноваження щодо тлумачення та застосування санкцій, ухвалених на рівні блоку. На відміну від США , ЄС не має центрального санкційного органу на кшталт Управління з контролю за іноземними активами.

Адейємо повідомив, що американські та європейські чиновники готуються попередити іноземні банки та компанії про те, що вони будуть відрізані від фінансових послуг та ринків, якщо допоможуть Москві обійти санкції.

«Ми надаємо розвідувальні дані та інформацію, що дає змогу країнам припинити ухиляння від санкцій у своїх юрисдикціях. А якщо їм це не вдасться, ми і наші партнери готові використовувати різні економічні інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб діяти самостійно», - сказав Адейємо.