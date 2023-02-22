Сі Цзіньпін планує відвідати Росію та зустрітися з Путіним в найближчі місяці – WSJ

Президенти Китаю та РФ, ймовірно, говоритимуть про мирне врегулювання війни в Україні, інформує ZN.ua.

Сі Цзіньпін планує відвідати Росію та зустрітися з Путіним в найближчі місяці – WSJ
© Getty Images

Китайський лідер Сі Цзіньпін готується здійснити візит у Москву протягом найближчих місяців з метою зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на людей, знайомих з планами.

За даними співрозмовників видання, поїздка Сі Цзіньпін в Росію стане частиною зусиль Китаю з просування багатосторонніх мирних переговорів щодо війни в Україні, оскільки Пекін хоче відіграти більш активну роль у завершенні російського вторгнення в нашу державу. Також візит дозволить китайській стороні повторити свої заклики щодо неприйнятності застосування ядерної зброї.

Як зазначається, наразі переговори щодо відвідування Москви Сі Цзіньпіном перебувають на ранній стадії та в Пекіні ще остаточно не визначилися з періодом можливої поїздки. За попередніми даними, президент Китаю може приїхати в РФ у квітні чи на початку травня, коли росіяни святкуватимуть День перемоги.


Максим Царук, ZN.ua





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