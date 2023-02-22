В Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на Україну

В Росії триває конфлікт між ЧВК Вагнера та Міністерством оборони. У відповідь на заяву членів приватної військової компанії про те, що вони зазнають «снарядного голоду» через те, що їм не виділяють боєприпасів, Міноборони звинуватило бійців Прігожина у «спробах внести розкол» в російське військове угрупування, яке воює в Україні.

У поширеному прес-службою Міноборони РФ повідомленні заяви вагнерівців назвали «екзальтованими» і запевнили, що «добровольці та військовослужбовці штурмових підрозділів» отримують «все необхідне», зокрема і боєприпаси.

При цьому, в релізі Міноборони РФ не згадується ані ім’я Прігожина, ні назва його ПВК, яку визнано терористичною організацією.

Натомість там заявили, що подібні інциденти є спробами «внести розкол» у роботу російського угруповання і «грають тільки на користь ворогові».