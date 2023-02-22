В Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на Україну

В МО стверджують, що жодних проблем з боєприпасами у російських окупантів немає, інформує ZN.ua.

В Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на Україну
© РИА Новости

В Росії триває конфлікт між ЧВК Вагнера та Міністерством оборони. У відповідь на заяву членів приватної військової компанії про те, що вони зазнають «снарядного голоду» через те, що їм не виділяють боєприпасів, Міноборони звинуватило бійців Прігожина у «спробах внести розкол» в російське військове угрупування, яке воює в Україні.

У поширеному прес-службою Міноборони РФ повідомленні заяви вагнерівців назвали «екзальтованими» і запевнили, що «добровольці та військовослужбовці штурмових підрозділів» отримують «все необхідне», зокрема і боєприпаси.

При цьому, в релізі Міноборони РФ не згадується ані ім’я Прігожина, ні назва його ПВК, яку визнано терористичною організацією.

Натомість там заявили, що подібні інциденти є спробами «внести розкол» у роботу російського угруповання і «грають тільки на користь ворогові».

Як повідомлялось, в середині лютого найманці ПВК Вагнера записали кілька відеозвернень, у яких попросили виділити їм боєприпаси, а також закликали Міноборони РФ «вчасно постачати» їм озброєння. Про те, що Міноборони РФ не постачає ПВК Вагнера боєприпаси також кілька разів заявляв і Євгені Пригожин. Він також неодноразово публічно критикував представників російського командування, а також Міноборони загалом.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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