Білорусь перекидає військову техніку до кордону з Литвою – моніторингова група

Вночі чотири колони білоруської армії рушили з військової бази Колодищ під Мінськом у напрямку Ошмяни на кордоні з Литвою. Про це повідомляє моніторингова група " Беларускі гаюн ". У литовській армії запевняють, що погрози з боку Білорусі немає.

Загальна кількість бойової техніки у висувних частинах складає 74 бронеавтомобілі та вантажівки. У Міноборони Білорусі заявили, що передислокація військ проводиться "у рамках контролю бойової готовності".

Збройні сили Литви повідомляють, що військові дії у Білорусі постійно відслідковуються та аналізуються. «Їхня нинішня діяльність не впливає на ситуацію з безпекою в Литві», — йдеться у заяві, надісланій агенції друку ELTA.