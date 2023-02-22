Білорусь перекидає військову техніку до кордону з Литвою – моніторингова група

Збройні сили Литви відслідковують ситуацію на кордоні.

Білорусь перекидає військову техніку до кордону з Литвою – моніторингова група
© LRT

Вночі чотири колони білоруської армії рушили з військової бази Колодищ під Мінськом у напрямку Ошмяни на кордоні з Литвою. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі гаюн". У литовській армії запевняють, що погрози з боку Білорусі немає.

Загальна кількість бойової техніки у висувних частинах складає 74 бронеавтомобілі та вантажівки. У Міноборони Білорусі заявили, що передислокація військ проводиться "у рамках контролю бойової готовності".

Збройні сили Литви повідомляють, що військові дії у Білорусі постійно відслідковуються та аналізуються. «Їхня нинішня діяльність не впливає на ситуацію з безпекою в Литві», — йдеться у заяві, надісланій агенції друку ELTA.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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