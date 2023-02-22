Україна зацікавлена в підтримці власної "формули миру" – Зеленський про "мирний план" Китаю

Президент наголосив на важливості збереження однієї позиції, інформує ZN.ua.

Україна зацікавлена в підтримці власної
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував підготовлений Китаєм "мирний план" для завершення війни РФ проти україни, вказавши на вже існуючу "формулу миру", запропоновану нашою державою. Україна прагне досягти максимальної підтримки власної "справедливої" ініціативи, заявив глава держави під час пресконференції за результатами зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Він уточнив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мав неформальну розмову з китайським колегою Ван Ї щодо ідеї відповідного документу чи резолюції. Однак, сам президент ще не бачив офіційного тексту від Пекіну.

При цьому Зеленський згадав про існування української "формули миру", яку вже підтримала "велика кількість" країн. Глава держави очікує, що 23 лютого ініціативи, викладені в ній, схвалить і Організація Об'єднаних Націй під час голосування за відповідну резолюцію.


Максим Царук, ZN.ua





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