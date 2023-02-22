Путін готується до нового наступу – Столтенберг
Владімір Путін ніяк не готується до миру. Він готується до нової війни. Він готується до нових наступів, мобілізує більше військ та відправляє більше зброї. Ось чому ми маємо збільшити нашу підтримку України, заявив глава НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції.
За його словами, якщо в Україні переможе Путін, це буде небезпечно для всіх.
"Росія вирішує атакувати свого сусіда, Україну. І Україна, звісно, має право захищатися. Це закріплено у Статуті ООН. І ми, союзники по НАТО, члени Євросоюзу, усі маємо право підтримати Україну. І це саме те, що ми робимо", – зазначив він.
Столтенберг зазначив, що союзники постачають дедалі важче, досконаліше озброєння і постійно консультуються з Україною щодо різних типів боєприпасів, а також щодо того, як забезпечити, щоб усі вже поставлені системи працювали належним чином.
"Важливо пам'ятати, що йдеться не лише про постачання нових систем, а й про забезпечення вже поставленої артилерії, бронетехніки, зенітних комплексів з необхідними запасними частинами, боєприпасами, засобами технічного обслуговування, пальним. Тож це справді логістична битва. І саме тому я вітаю сьогоднішню зустріч, на якій ми зосередимося на тому, як ми можемо забезпечити надання Україні всієї підтримки, необхідної для самозахисту», — сказав він, передає