Путін готується до нового наступу – Столтенберг

Владімір Путін ніяк не готується до миру. Він готується до нової війни. Він готується до нових наступів, мобілізує більше військ та відправляє більше зброї. Ось чому ми маємо збільшити нашу підтримку України, заявив глава НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції.

За його словами, якщо в Україні переможе Путін, це буде небезпечно для всіх.

"Росія вирішує атакувати свого сусіда, Україну. І Україна, звісно, має право захищатися. Це закріплено у Статуті ООН . І ми, союзники по НАТО, члени Євросоюзу, усі маємо право підтримати Україну. І це саме те, що ми робимо", – зазначив він.

Столтенберг зазначив, що союзники постачають дедалі важче, досконаліше озброєння і постійно консультуються з Україною щодо різних типів боєприпасів, а також щодо того, як забезпечити, щоб усі вже поставлені системи працювали належним чином.