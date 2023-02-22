У США відповіли на звинувачення Путіна у розв’язанні війни в України

У Білому домі запропонували простий спосіб перевірити це твердження, інформує ZN.ua.

У США відповіли на звинувачення Путіна у розв’язанні війни в України
© Flickr/White House

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу для журналістів заявив, що заяви президента РФ Владіміра Путіна про те, що ніби то Захід почав війну в Україні є хибними і кремлівський диктатор може закінчити цю війну просто залишивши територію сусідньої суверенної держави. Про це повідомляє Укрінформ.

«Президент Путін уже деякий час наводить аргумент, що у війні в Україні винен Захід, а не Росія. Що ж, є простий спосіб перевірити це твердження: якщо Росія припинить воювати в Україні і поїде додому, війна закінчиться», – зазначив Салліван.

Водночас, представник Білого дому припустив, якщо Україна припинить воювати, а Сполучені Штати та коаліція припинять її підтримку, то Україна зникне з карти. Отже, сказав він, це говорить саме за себе – хто несе відповідальність за війну.

«Це була війна за вибором, Путін обрав воювати. Він міг не робити цього, і він навіть зараз може прийняти рішення завершити її й піти додому», – додав Салліван.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Що рік війни сказав про лідерів України, США і Росії?WP: Що рік війни сказав про лідерів України, США і Росії?
Перші танки від партнерів прибудуть до України вже найближчим часом – РезніковПерші танки від партнерів прибудуть до України вже найближчим часом – Резніков
Нетаньягу може найближчим часом приїхати до України – ЗМІНетаньягу може найближчим часом приїхати до України – ЗМІ
Промова Путіна: нічого нового, крім старих наративів, і навіть ядерна риторика не нова – ISWПромова Путіна: нічого нового, крім старих наративів, і навіть ядерна риторика не нова – ISW
У Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка УкраїниУ Росії захмарна цифра втрат. Без підготовки на фронт Москва кинула 90% мобілізованих — розвідка України
Без перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISWБез перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISW
Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу по РФЛатвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу по РФ
Надія на свободу у всьому світі або чому народ України переможе – TimeНадія на свободу у всьому світі або чому народ України переможе – Time
Італія непохитна у підтримці України — Джорджа МелоніІталія непохитна у підтримці України — Джорджа Мелоні
FT: Скільки ще Росія зможе воювати проти України?FT: Скільки ще Росія зможе воювати проти України?
Последние новости
Подгружаем последние новости