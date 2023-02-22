У США відповіли на звинувачення Путіна у розв’язанні війни в України

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу для журналістів заявив, що заяви президента РФ Владіміра Путіна про те, що ніби то Захід почав війну в Україні є хибними і кремлівський диктатор може закінчити цю війну просто залишивши територію сусідньої суверенної держави. Про це повідомляє Укрінформ.

«Президент Путін уже деякий час наводить аргумент, що у війні в Україні винен Захід, а не Росія. Що ж, є простий спосіб перевірити це твердження: якщо Росія припинить воювати в Україні і поїде додому, війна закінчиться», – зазначив Салліван.

Водночас, представник Білого дому припустив, якщо Україна припинить воювати, а Сполучені Штати та коаліція припинять її підтримку, то Україна зникне з карти. Отже, сказав він, це говорить саме за себе – хто несе відповідальність за війну.

«Це була війна за вибором, Путін обрав воювати. Він міг не робити цього, і він навіть зараз може прийняти рішення завершити її й піти додому», – додав Салліван.