Про постачання Україні боєприпасів домовилися понад 20 країн ЄС — ЗМІ

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон заявили, що 22 країни-члена ЄС підтримали спільну закупівлю для України боєприпасів. Видання STA, яке її цитує, зазначає, що відповідне рішення обговорювалося вчора у Брюсселі.

"Як заявила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок у Брюсселі, Словенія входить до числа 22 країн Євросоюзу, які підтримують спільну закупівлю ЄС боєприпасів для України", - зазначає видання.

Далі міністри оборони усіх цих держав повинні обговорити механізм спільних закупівель на неформальній зустрічі у Стокгольмі. Вона відбудеться на початку березня.