Зеленський заявив про готовність допомогти Молдові з Придністров'ям

Україна готова допомогти Молдові з Придністров'ям у разі, якщо Росія спробує використати цю територію для відкриття ще одного фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Die Welt , нагадавши, що Росія має намір чинити в Молдові переворот.

"Ми отримали інформацію від нашої спецслужби, що Росія хоче скористатися моментом і змінити керівництво Молдови. Ми передали цю інформацію президентці Маї Санду", – зазначив Зеленський.

Він додав, що РФ давно це планувала. Проте оскільки Молдова і РФ не мають спільного кордону, а перекидати своїх військових вони могли тільки в аеропорт у Кишиневі.

"Тому вони повинні використати цей аеропорт і всі ресурси Придністров'я. Мая Санду ніколи не просила моєї допомоги, але дякувала за інформацію. Вона дуже добре знає нашу ситуацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові", – заявив президент.