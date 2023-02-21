У Повітряних силах розповіли, яка зброя потрібна Україні для перемоги над РФ

Ігнат заявив, що нашій країні необхідне високоточне, далекобійне озброєння різних видів, інформує ZN.ua.

Україні для перемоги над РФ необхідне високоточне, далекобійне озброєння та системи ППО, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Що нам потрібно для перемоги? Для перемоги нам потрібна високоточна, далекобійна зброя різних типів. Це стосується артилерії й оперативно-тактичних комплексів. Також системи ППО", - наголосив Ігнат.

Він також нагадав про потребу у винищувачах: "Вершина нашої мрії - це літаки. Зрозуміло, що саме багатоцільові винищувачі - це теж далекобійна, маневрена та мобільна зброя, яка може виконувати безліч завдань: як охороняти повітряний простір від повітряний атак, збивати ракети, Shahed, - все, що є повітряними цілями, крім балістики, так і завдавати ударів на далекі відстані по наземних цілях і тим самим допомогти українським військам швидко деокупувати наші території".


Анна Конюченко, ZN.ua





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