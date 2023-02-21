У Повітряних силах розповіли, яка зброя потрібна Україні для перемоги над РФ

Україні для перемоги над РФ необхідне високоточне, далекобійне озброєння та системи ППО, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Що нам потрібно для перемоги? Для перемоги нам потрібна високоточна, далекобійна зброя різних типів. Це стосується артилерії й оперативно-тактичних комплексів. Також системи ППО", - наголосив Ігнат.

Він також нагадав про потребу у винищувачах: "Вершина нашої мрії - це літаки. Зрозуміло, що саме багатоцільові винищувачі - це теж далекобійна, маневрена та мобільна зброя, яка може виконувати безліч завдань: як охороняти повітряний простір від повітряний атак, збивати ракети, Shahed, - все, що є повітряними цілями, крім балістики, так і завдавати ударів на далекі відстані по наземних цілях і тим самим допомогти українським військам швидко деокупувати наші території".