Навальний запропонував повернути Україні Крим та перетворити РФ на парламентську республіку

Російський опозиціонер закликав завершити війну в Україні. Однак повалення Путіна він бачить через «демократичні вибори», інформує ZN.ua.

Навальний запропонував повернути Україні Крим та перетворити РФ на парламентську республіку
© Мосгорсуд

Російський опозиціонер Алєксєй Навальний, який перебуває у в'язниці в РФ, опублікував на своєму сайті 15 тез про війну в Україні та її наслідки для Росії.

За словами Навального, його тези відображають ситуацію в країні на сьогодні і вказують, що робити бажаючим блага своїй країні.

Опозиціонер зазначає, що Путін розв'язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами і прагне зробити своїми спільниками всіх громадян Росії, але його начебто не підтримують.

Реальною причиною війни Навальний вважає політичні та економічні проблеми всередині Росії, а також прагнення Путіна утримати владу за всяку ціну.

Як наслідок вбито десятки тисяч невинних українців, РФ скоїла військові злочини і зруйнувала міста України

Однак, за словами Навального, Росія зазнає військової поразки. За його словами, «брехливі та лицемірні заклики Кремля до переговорів» – це реалістична оцінка перспектив воєнних дій, а істеричні загрози застосувати ядерну зброю розумінням програшу.

Також Навальний, який позиціонує себе як ліберал, вирішив змінити риторику щодо Криму і закликає повернути його Україні, хоча раніше стверджував, що це неможливо.

« Які межі в України? Такі самі, як і в Росії, — міжнародно визнані, визначені 1991 року. Ми, Росія, їх також тоді визнали. Ці кордони Росія має визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати», - вважає російський в'язень.

Він закликає дати Україні спокій і «дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ», а також шукати прийнятні шляхи компенсації збитків, завданих Україні. Однак таке, на його думку, можливе лише після зміни влади в РФ. Зокрема, Навальний пропонує миру зняти з РФ санкції проти газо- та нафтовидобувної галузі, щоб «спрямовувати частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації».


Ірина Знась, ZN.ua





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