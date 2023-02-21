Зеленський: Якби Китай і Росія об'єдналися — почалася б світова війна

Президент України Володимира Зеленського вважає, що якби Китай вступив у союз з Росією - це стало б початком світової війни. У Пекіні це усвідомлюють, додав він під час інтерв'ю Welt .

Для України важливо, аби КНР не підтримувала РФ у війні - і зараз така підтримка є неможливою, сказав Зеленський.

При цьому президент України заявляє, що хотів би, аби Пекін був нашим союзником.