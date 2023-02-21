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2023-02-21
Зеленський: Якби Китай і Росія об'єдналися — почалася б світова війна
У Пекіні це розуміють.
© EPA / ROMAN PILIPEY
Президент України Володимира Зеленського вважає, що якби Китай вступив у союз з Росією - це стало б початком світової війни. У Пекіні це усвідомлюють, додав він під час інтерв'ю
Для України важливо, аби КНР не підтримувала РФ у війні - і зараз така підтримка є неможливою, сказав Зеленський.
При цьому президент України заявляє, що хотів би, аби Пекін був нашим союзником.
"Однак я бачу можливість для Китаю зробити прагматичну оцінку того, що тут відбувається. Бо якби Китай об’єднався з Росією, була б світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює", - сказав він.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua