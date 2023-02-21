Макрон даремно витрачає час на діалоги з Путіним – Зеленський

Президент Франції Еммануель Макрон даремно витрачає час на спілкування з президентом РФ Владіміром Путіним, цей діалог буде марним. Таку думку в інтерв'ю газеті Corriere della Sera озвучив президент України Володимир Зеленський.

"Це буде марний діалог, насправді Макрон даремно витрачає час. Я дійшов висновку, що ми не можемо змінити позицію Росії. Якщо вони вирішили ізолюватися в мрії про відновлення старої радянської імперії, ми нічого не можемо з цим вдіяти, це їх справа, співпрацювати чи ні з спільнотою націй на основі взаємної поваги», – заявив український президент.