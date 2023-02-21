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2023-02-21
Макрон даремно витрачає час на діалоги з Путіним – Зеленський
На думку президента України, переконати главу Кремля змінити свою позицію не вдасться, інформує
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Президент Франції Еммануель Макрон даремно витрачає час на спілкування з президентом РФ Владіміром Путіним, цей діалог буде марним. Таку думку в інтерв'ю газеті Corriere della Sera
"Це буде марний діалог, насправді Макрон даремно витрачає час. Я дійшов висновку, що ми не можемо змінити позицію Росії. Якщо вони вирішили ізолюватися в мрії про відновлення старої радянської імперії, ми нічого не можемо з цим вдіяти, це їх справа, співпрацювати чи ні з спільнотою націй на основі взаємної поваги», – заявив український президент.
Богдан Затула, ZN.ua