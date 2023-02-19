В Італії немає проблем з російською пропагандою – голова МЗС

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що в його країні немає проблем з російською пропагандою.

"Я вважаю, що більшість італійців, 99%, на боці українців. На мою думку, російська пропаганда не існує в моїй країні. Це не проблема", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в неділю.

Міністр наголосив, що в Італії ніхто не дивиться російське телебачення і не читає російських газет, що є головними інструментами пропаганди.