В Італії немає проблем з російською пропагандою – голова МЗС

Більшість італійців підтримують Україну, переконує міністр, інформує ZN.ua.

В Італії немає проблем з російською пропагандою – голова МЗС
© unsplash/mike_swigunski

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що в його країні немає проблем з російською пропагандою.

"Я вважаю, що більшість італійців, 99%, на боці українців. На мою думку, російська пропаганда не існує в моїй країні. Це не проблема", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в неділю.

Міністр наголосив, що в Італії ніхто не дивиться російське телебачення і не читає російських газет, що є головними інструментами пропаганди.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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