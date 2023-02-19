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2023-02-19
В Італії немає проблем з російською пропагандою – голова МЗС
Більшість італійців підтримують Україну, переконує міністр, інформує
© unsplash/mike_swigunski
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що в його країні немає проблем з російською пропагандою.
"Я вважаю, що більшість італійців, 99%, на боці українців. На мою думку, російська пропаганда не існує в моїй країні. Це не проблема", - сказав він на
Міністр наголосив, що в Італії ніхто не дивиться російське телебачення і не читає російських газет, що є головними інструментами пропаганди.
Анастасія Дейна, ZN.ua