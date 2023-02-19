Окупанти 22-24 лютого можуть використати до сотні ракет — Веніславський
Представник президента у Верховній Раді зазначив, що РФ має критично низький рівень запасів високоточних ракет, інформує
Представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що РФ може завдати ракетних ударів по Україні впродовж 22-24 лютого.
"Росія намагатиметься максимально застосувати такі засоби ураження, які були б відчутними для України… Я думаю, що 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА. Можливо, на лінії фронту буде загострення, спричинене застосуванням ворогом авіації", – наголосив Веніславський в інтерв'ю "
За його словами, РФ має критично низький рівень запасів високоточних ракет – від десятків до сотень різних типів. Він вважає, що окупаційні війська з 22 по 24 лютого можуть використовувати ці ракети, але не сотнями, а десятками, можливо, у кількості до ста.