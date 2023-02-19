Кадиров планує створити ПВК

Сподівається скласти конкуренцію терористичній організації "Вагнер", інформує ZN.ua.

Кадиров планує створити ПВК
© Офіційний сайт Кремля

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров планує створити власну приватну військову компанію.

"Я всерйоз планую при завершенні роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгєнію Прігожину і створити приватну військову компанію. Думаю, все вийде", - написав він у Telegram.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що Кадиров не підтримав Прігожина в його інформаційній кампанії проти Міноборони РФ і заявив, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Владіміром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні відносини з МО РФ.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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