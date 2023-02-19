Кадиров планує створити ПВК

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров планує створити власну приватну військову компанію.

"Я всерйоз планую при завершенні роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому брату Євгєнію Прігожину і створити приватну військову компанію. Думаю, все вийде", - написав він у Telegram.