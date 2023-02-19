У міноборони Франції розповіли, коли нададуть Україні перші колісні танки AMX-10 RC

Тренування українських військових на цьому виді техніки перебувають на завершальному етапі, інформує ZN.ua.

У міноборони Франції розповіли, коли нададуть Україні перші колісні танки AMX-10 RC

Київ отримає першу партію обіцяних Парижем легких танків AMX-10 RC вже до наступних вихідних. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Le Figaro.

"Тренування закінчуються, ця бронетехніка буде доставлена з кінця наступного тижня", - сказав журналістам голова військового відомства.

Лікарню, однак, не відповів на запитання про кількість бронемашин, що увійде до першої партії. Він пояснив це небажанням давати Росії якусь стратегічну інформацію. Міністр додав, що поки що Париж не має наміру постачати Києву танки Leclerc.


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes: В України закінчуються танки Т-64Forbes: В України закінчуються танки Т-64
Аудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJАудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJ
Франція таємно передала Україні новітні протитанкові комплексиФранція таємно передала Україні новітні протитанкові комплекси
Шольц закликав усі країни, що мають західні танки, відправити їх УкраїніШольц закликав усі країни, що мають західні танки, відправити їх Україні
Україні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – ГуменюкУкраїні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – Гуменюк
Лідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в УкраїніЛідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в Україні
США розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримуванняСША розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримування
Перша партія французьких колісних танків AMX-10 прямує до України — ЗМІПерша партія французьких колісних танків AMX-10 прямує до України — ЗМІ
Європарламент закликав серйозно розглянути надання Україні винищувачів та інших озброєньЄвропарламент закликав серйозно розглянути надання Україні винищувачів та інших озброєнь
В Україні буде сформовано польський добровольчий легіон — ЗМІВ Україні буде сформовано польський добровольчий легіон — ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости