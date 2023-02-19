У міноборони Франції розповіли, коли нададуть Україні перші колісні танки AMX-10 RC

Київ отримає першу партію обіцяних Парижем легких танків AMX-10 RC вже до наступних вихідних. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Le Figaro.

"Тренування закінчуються, ця бронетехніка буде доставлена з кінця наступного тижня", - сказав журналістам голова військового відомства.

Лікарню, однак, не відповів на запитання про кількість бронемашин, що увійде до першої партії. Він пояснив це небажанням давати Росії якусь стратегічну інформацію. Міністр додав, що поки що Париж не має наміру постачати Києву танки Leclerc.