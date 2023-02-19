Новостей.COM ⇒
2023-02-19
У міноборони Франції розповіли, коли нададуть Україні перші колісні танки AMX-10 RC
Тренування українських військових на цьому виді техніки перебувають на завершальному етапі, інформує
Київ отримає першу партію обіцяних Парижем легких танків AMX-10 RC вже до наступних вихідних. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню,
"Тренування закінчуються, ця бронетехніка буде доставлена з кінця наступного тижня", - сказав журналістам голова військового відомства.
Лікарню, однак, не відповів на запитання про кількість бронемашин, що увійде до першої партії. Він пояснив це небажанням давати Росії якусь стратегічну інформацію. Міністр додав, що поки що Париж не має наміру постачати Києву танки Leclerc.
Богдан Затула, ZN.ua