Зараз не час для діалогу з Росією – Макрон

Очільник Франції наголосив, що Російська Федерація не повинна виграти цю війну, інформує ZN.ua.

Зараз не час для діалогу з Росією – Макрон
© Скріншот Youtube

Президент Франції Еммануель Макрон, який раніше неодноразово виступав за продовження діалогу з РФ, під час промови на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що в Україні не може бути миру, поки Росія не буде переможена. Про це повідомляє The Guardian.

«Єдність і рішучість важливі, щоб надати Україні засоби, які дозволять повернутися за стіл переговорів у сильній позиції та працювати над довгостроковим миром на умовах, які вибрали українці», – зазначив французький президент.

Макрон наголосив, що зараз ситуація вирішується на полі бою і переговори з Росією не на часі.

«Година діалогу ще не настала, тому що Росія обрала війну. Росія вирішила націлитися на цивільну інфраструктуру та вчинити військові злочини. Атака Росії має провалитися», – сказав він.

Президент Франції додав, що найближчими місяцями Захід нарощуватиме військову допомогу Україні, щоб ЗСУ могли перейти в успішний контрнаступ.

Макрон також згадав про ПВК «Вагнер», сказавши, що коли він розмовляв з Владіміром Путіним рік тому, він «майже повірив йому», що кремлівський диктатор не має нічого спільного з групою «Вагнера», але тепер зрозуміло, що вони діють як інструмент «мафії» для вчинення злочинів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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