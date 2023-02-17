Зараз не час для діалогу з Росією – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон, який раніше неодноразово виступав за продовження діалогу з РФ , під час промови на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що в Україні не може бути миру, поки Росія не буде переможена. Про це повідомляє The Guardian.

«Єдність і рішучість важливі, щоб надати Україні засоби, які дозволять повернутися за стіл переговорів у сильній позиції та працювати над довгостроковим миром на умовах, які вибрали українці», – зазначив французький президент.

Макрон наголосив, що зараз ситуація вирішується на полі бою і переговори з Росією не на часі.

«Година діалогу ще не настала, тому що Росія обрала війну. Росія вирішила націлитися на цивільну інфраструктуру та вчинити військові злочини. Атака Росії має провалитися», – сказав він.

Президент Франції додав, що найближчими місяцями Захід нарощуватиме військову допомогу Україні, щоб ЗСУ могли перейти в успішний контрнаступ.

Макрон також згадав про ПВК «Вагнер», сказавши, що коли він розмовляв з Владіміром Путіним рік тому, він «майже повірив йому», що кремлівський диктатор не має нічого спільного з групою «Вагнера», але тепер зрозуміло, що вони діють як інструмент «мафії» для вчинення злочинів.