Шольц закликав усі країни, що мають західні танки, відправити їх Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав усі держави світу, які мають на озброєнні своїх військ бойові танки західного зразка, відправити їх українській армії. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Усім тим, хто може поставити бойові танки такого типу (західного зразка – ред.), варто дійсно зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина буде робити все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів", – наголосив Шольц.

Канцлер, зокрема, пообіцяв що ФРН надаватиме підтримку в навчанні українських бійців застосуванню цих танків на своїй території та вирішенні питань щодо процесу постачання й логістики.

"Я вважаю це прикладом лідерства, якого кожен має право очікувати від Німеччини", – додав він.