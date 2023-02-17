Шольц закликав усі країни, що мають західні танки, відправити їх Україні

Канцлер Німеччини пообіцяв допомогти партнерам в процесі постачання цієї техніки, інформує ZN.ua.

Шольц закликав усі країни, що мають західні танки, відправити їх Україні
© Міністерство оборони Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав усі держави світу, які мають на озброєнні своїх військ бойові танки західного зразка, відправити їх українській армії. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Усім тим, хто може поставити бойові танки такого типу (західного зразка – ред.), варто дійсно зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина буде робити все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів", – наголосив Шольц.

Канцлер, зокрема, пообіцяв що ФРН надаватиме підтримку в навчанні українських бійців застосуванню цих танків на своїй території та вирішенні питань щодо процесу постачання й логістики.

"Я вважаю це прикладом лідерства, якого кожен має право очікувати від Німеччини", – додав він.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Аудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJАудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJ
Франція таємно передала Україні новітні протитанкові комплексиФранція таємно передала Україні новітні протитанкові комплекси
Росія вивезла з України близько 150 тисяч дітей – ЛубінецьРосія вивезла з України близько 150 тисяч дітей – Лубінець
Україні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – ГуменюкУкраїні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – Гуменюк
Лідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в УкраїніЛідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в Україні
Ще 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
МЗС вимагає від Financial Times розслідувати появу статті про «контрабанду зброї з України»МЗС вимагає від Financial Times розслідувати появу статті про «контрабанду зброї з України»
Очільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхомОчільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхом
США розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримуванняСША розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримування
Естонія запропонувала Євросоюзу інвестувати €4 мільярди в закупівлю боєприпасів для УкраїниЕстонія запропонувала Євросоюзу інвестувати €4 мільярди в закупівлю боєприпасів для України
Последние новости
Подгружаем последние новости