Очільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхом

Тим часом очільник відділу сухопутних сил у Норвезькій військовій академії стверджує, що це битва на те, хто протримається довше, "і у гіршому разі вона триватиме декілька років", інформує ZN.ua.

Очільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхом
© unsplash.com/starpollen

Генерал Ейрік Крістофферсен сумнівається, що Україна зможе здобути перемогу над Росією військовим шляхом. У коментарі виданню VG очільник норвезької армії висловив свою думку про те, що аби комусь зі сторін конфлікту врешті перемогти, потрібно ще багато часу.

"Думаю, для цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам потрібен був би дуже довгий час для остаточної перемоги одне над одним, і зі страшною ціною для своїх народів", - пояснює він.

Іншої думки дотримується підполковник Палле Ідстебьо, який очолює відділ сухопутних сил у Норвезькій військовій академії. За його словами, сценарій воєнної перемоги України не є нереалістичним.

"Україна може покладатися на усю економіку Заходу, тоді як Росії доведеться обходитися із дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю", - зазначає він.

Ідстебьо також впевнений, що сьогодні для офіційного Києва було б неправильно задумуватися про переговори з Росією чи про будь-які територіальні поступки.

"Це буде війна на те, хто зможе протриматись довше, і у гіршому разі це триватиме декілька років", - зазначив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Росія вивезла з України близько 150 тисяч дітей – ЛубінецьРосія вивезла з України близько 150 тисяч дітей – Лубінець
Ще 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
МЗС вимагає від Financial Times розслідувати появу статті про «контрабанду зброї з України»МЗС вимагає від Financial Times розслідувати появу статті про «контрабанду зброї з України»
Знімався у новорічному зверненні Путіна: ЗСУ ліквідували офіцера армії РосіїЗнімався у новорічному зверненні Путіна: ЗСУ ліквідували офіцера армії Росії
Вирішив "зрізати": у Росії вантажівка з військовими підірвалася на міні, фотоВирішив "зрізати": у Росії вантажівка з військовими підірвалася на міні, фото
Не так допомагав армії: під Одесою підприємця оштрафували на кругленьку сумуНе так допомагав армії: під Одесою підприємця оштрафували на кругленьку суму
Естонія запропонувала Євросоюзу інвестувати €4 мільярди в закупівлю боєприпасів для УкраїниЕстонія запропонувала Євросоюзу інвестувати €4 мільярди в закупівлю боєприпасів для України
Перша партія французьких колісних танків AMX-10 прямує до України — ЗМІПерша партія французьких колісних танків AMX-10 прямує до України — ЗМІ
Італія отримала запит від України щодо надання засобів захисту від ядерної та хімічної зброїІталія отримала запит від України щодо надання засобів захисту від ядерної та хімічної зброї
США не заохочують Україну у питанні повернення Криму військовим шляхом – PoliticoСША не заохочують Україну у питанні повернення Криму військовим шляхом – Politico
Последние новости
Подгружаем последние новости