Очільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхом
Тим часом очільник відділу сухопутних сил у Норвезькій військовій академії стверджує, що це битва на те, хто протримається довше, "і у гіршому разі вона триватиме декілька років", інформує
Генерал Ейрік Крістофферсен сумнівається, що Україна зможе здобути перемогу над Росією військовим шляхом. У коментарі виданню
"Думаю, для цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам потрібен був би дуже довгий час для остаточної перемоги одне над одним, і зі страшною ціною для своїх народів", - пояснює він.
Іншої думки дотримується підполковник Палле Ідстебьо, який очолює відділ сухопутних сил у Норвезькій військовій академії. За його словами, сценарій воєнної перемоги України не є нереалістичним.
"Україна може покладатися на усю економіку Заходу, тоді як Росії доведеться обходитися із дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю", - зазначає він.
Ідстебьо також впевнений, що сьогодні для офіційного Києва було б неправильно задумуватися про переговори з Росією чи про будь-які територіальні поступки.
"Це буде війна на те, хто зможе протриматись довше, і у гіршому разі це триватиме декілька років", - зазначив він.