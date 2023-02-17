Очільник норвезької армії сумнівається в здатності України перемогти військовим шляхом

Генерал Ейрік Крістофферсен сумнівається, що Україна зможе здобути перемогу над Росією військовим шляхом. У коментарі виданню VG очільник норвезької армії висловив свою думку про те, що аби комусь зі сторін конфлікту врешті перемогти, потрібно ще багато часу.

"Думаю, для цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам потрібен був би дуже довгий час для остаточної перемоги одне над одним, і зі страшною ціною для своїх народів", - пояснює він.

Іншої думки дотримується підполковник Палле Ідстебьо, який очолює відділ сухопутних сил у Норвезькій військовій академії. За його словами, сценарій воєнної перемоги України не є нереалістичним.

"Україна може покладатися на усю економіку Заходу, тоді як Росії доведеться обходитися із дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також технологічною підтримкою Китаю", - зазначає він.

Ідстебьо також впевнений, що сьогодні для офіційного Києва було б неправильно задумуватися про переговори з Росією чи про будь-які територіальні поступки.

"Це буде війна на те, хто зможе протриматись довше, і у гіршому разі це триватиме декілька років", - зазначив він.