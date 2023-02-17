США розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримування

Поки при владі Владімір Путін або хтось подібний до нього, навіть після закінчення війни не можна бути певним, що вона справді закінчилася: навіть якщо буде справедливий мир, має бути довгостроковий план і будівництво української армії майбутнього, щоб могли стримувати будь-які майбутні апетити Путіна. На цьому під час віртуальної дискусії, проведеної Фондом Карнегі за міжнародний мир, наголосила Вікторія Нуланд, заступник державного секретаря з політичних питань, повідомляє CNN.

За її словами, Сполучені Штати розглядають не лише ту зброю, яка стане у пригоді українським захисникам просто зараз на полі бою, але й зважають на те, що знадобиться Збройним силам України для подальшого стримування сусідки-агресорки після завершення війни.

В якості прикладу підступності Путіна, вона згадала 2014 рік, коли після незаконного вторгнення і захоплення частини територій України, Путін намагався заморозити конфлікт, аби мати час та сили на підготовку до повномасштабного наступу.

Вона не стала говорити про конкретні можливості, які США можуть надати в найближчому майбутньому або у довгостроковій перспективі, зокрема Нуланд не відповіла, чи нададуть США найближчим часом реактивні літаки, або армійські тактичні ракетні системи (ATACMS) .

Однак вона припустила, що такі типи обладнання можуть бути надані для використання з метою стримування.

«Якщо ми думаємо про армію, яка знадобиться після того, коли це припиниться — як би це не припинилось — щоб мати можливість стримати Росію від повернення, Україна повинна мати складну стійку ППО. Їм знадобиться набагато сильніша оборона кордонів, кращі радари та раннє попередження, аби бути впевненими, що Росія не зможе вторгнутися знову», — сказала вона.