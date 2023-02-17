Пентагон підтвердив готовність посилювати боєготовність країн Балтії

У Пентагоні підтвердили готовність посилювати стримування загроз безпеці в Латвії, Литви й Естонії. Говорячи під час брифінгу в Талліні про ситуацію з безпекою в балтійському регіоні, Ллойд Остін нагадав про попереднє рішення Білого дому збільшити тут американську військову присутність. Заяву міністра оборони США щодо підвищення бойової готовності альянсу НАТО на тлі війни в Європі передає таллінський власкор Укрінформу .

Наразі в Естонії розгорнутий додатковий взвод HIMARS, а також мотопіхотна рота, які проводять спільні навчання з національними силами оборони країни, щоби посилити оперативну сумісність та безпеку Естонії й НАТО.