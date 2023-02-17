Парламент Молдови підтримав нового проєвропейського прем’єр-міністра

Проросійська партія «Шор» бойкотувала засідання.

Парламент Молдови підтримав нового проєвропейського прем’єр-міністра
© Moldova.org

Попри побоювання щодо можливого російського перевороту, парламент Молдови затвердив прозахідного прем'єр-міністра Доріна Речана та запропонований ним кабінет міністрів. Про це повідомляє молдовське видання NewsМaker.

За призначення нового кабінету проголосували 62 законодавці: усі з парламентської фракції Партії дії та солідарності (PAS), яку заснувала президент Майя Санду.

Партія Санду має впевнену більшість: 63 зі 101 місць у парламенті Молдови. Парламентська опозиція за новий уряд не голосувала. А дружня до Росії партія «Шор» бойкотувала засідання.

Дорін Речан – відомий проєвропейський діяч, який змінив Наталію Гаврилицю, уряд якої пішов у відставку після 18 місяців роботи, інформує ZN.ua.

Речан був міністром внутрішніх справ з 2012 по 2015 рік. До того, як його призначили прем’єр-міністром, він був радником Санду з оборони й безпеки.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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