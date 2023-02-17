Новостей.COM ⇒
2023-02-17
Вирішив "зрізати": у Росії вантажівка з військовими підірвалася на міні, фото
У Брянській області КамАЗ, який перевозив російських мобілізованих військових, підірвався на власній міні. Серед поранених - одна людина у важкому стані, інформує
Про це повідомляє Telegram-канал "Анатолій Штефан "Штірліц".
Відомо, що інцидент стався на початку лютого цього року.
Автомобіль із мобілізованими рухався поблизу прикордонної зони.
Водій транспорту, очевидно, вирішив скоротити шлях, поїхавши мінним полем. В результаті КамАЗ наїхав та підірвався міні.
В авто перебувало шестеро військових. Троє з них отримали поранення, один - у тяжкому стані.
Ксенія Срібнянська, Апостроф