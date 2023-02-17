Вирішив "зрізати": у Росії вантажівка з військовими підірвалася на міні, фото

У Брянській області КамАЗ, який перевозив російських мобілізованих військових, підірвався на власній міні. Серед поранених - одна людина у важкому стані, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Telegram-канал "Анатолій Штефан "Штірліц".

Відомо, що інцидент стався на початку лютого цього року.

Автомобіль із мобілізованими рухався поблизу прикордонної зони.

Водій транспорту, очевидно, вирішив скоротити шлях, поїхавши мінним полем. В результаті КамАЗ наїхав та підірвався міні.

В авто перебувало шестеро військових. Троє з них отримали поранення, один - у тяжкому стані.