Лідер британської опозиції приїхав у Київ з неоголошеним візитом

Глава лейбористів заявив, що його партія завжди непохитно стоятиме на боці України, інформує ZN.ua.

Лідер британської опозиційної Лейбористської партії та один з ініціаторів ідеї створення спецтрибуналу для Путіна Кір Стармер прибув до української столиці з несподіваним візитом. Про це повідомляє Politico.

Видання повідомляє, що лідер британської опозиції під час візиту зустрівся з Володимиром Зеленським. Перед зустріччю з главою держави він відвідав Бучу, де зустрівся з експертами з прав людини та відновлення.

"Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав'язаними очима, зі зв'язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків при відновленні України", – зазначив Стармер.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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