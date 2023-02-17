Лідер британської опозиції приїхав у Київ з неоголошеним візитом

Лідер британської опозиційної Лейбористської партії та один з ініціаторів ідеї створення спецтрибуналу для Путіна Кір Стармер прибув до української столиці з несподіваним візитом. Про це повідомляє Politico.

Видання повідомляє, що лідер британської опозиції під час візиту зустрівся з Володимиром Зеленським. Перед зустріччю з главою держави він відвідав Бучу, де зустрівся з експертами з прав людини та відновлення.

"Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав'язаними очима, зі зв'язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків при відновленні України", – зазначив Стармер.