Столтенберг розповів, що у ніч вторгнення Росії в Україну пішов спати, хоч і знав про напад

У генерального секретаря НАТО не було сумнівів, що Путін готовий розпочати повномасштабний наступ, інформує ZN.ua.

Столтенберг розповів, що у ніч вторгнення Росії в Україну пішов спати, хоч і знав про напад
© NATO/Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що в ніч на 24 лютого, коли Росія почала повномасштабний наступ на територію України він спав, хоч і знав про напад. Про це повідомляє агентство AFP.

"Я пішов спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що в якийсь момент, протягом декількох годин, хтось мене розбудить – і саме це сталося", – зазначив він.

"Близько четвертої години мені зателефонував начальник мого штабу і коротко повідомив, що вони почали, тобто вторгнення почалося. Це не було несподіванкою, тому що ми знали", – підкреслив генсек Північноатлантичного Альянсу.

Хоча багато хто у світі до останнього сподівався, що Москва не ризикне піти на повномасштабний наступ, у генерального секретаря НАТО не було сумнівів, що Путін готовий до дій.

"Можна бути шокованим жорстокістю війни. Але не можна бути здивованим, тому що це було дійсно те, що було передбачено за кілька місяців до вторгнення", – додав Столтенберг.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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