Європарламент закликав серйозно розглянути надання Україні винищувачів та інших озброєнь

Європейський парламент ухвалив резолюцію, якою закликає держави-члени ЄС "серйозно розглянути" можливість відправки в Україну винищувачів, гелікоптерів і певних ракетних систем західного зразка, а також значного нарощування поставок боєприпасів для наших військ. "За" відповідний документ проголосували 444 депутати, "проти" – 26, а утрималися 37. Про це повідомила пресслужба органа.

Як зазначається, резолюція присвячена річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У ній вкорте висловлюється непохитна підтримка українського народу та рішуче засудження російської агресії.

Члени Європарламенту повторили думку, що ЄС має надавати оборонну допомогу нашій державі стільки, скільки буде потрібно.

"Україна повинна бути здатною не лише захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією", – йдеться в повідомленні пресслужби.