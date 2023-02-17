Європарламент закликав серйозно розглянути надання Україні винищувачів та інших озброєнь

Депутати також рекомендують суттєво розширити постачання боєприпасів, інформує ZN.ua.

Європарламент закликав серйозно розглянути надання Україні винищувачів та інших озброєнь
© Lockheed Martin

Європейський парламент ухвалив резолюцію, якою закликає держави-члени ЄС "серйозно розглянути" можливість відправки в Україну винищувачів, гелікоптерів і певних ракетних систем західного зразка, а також значного нарощування поставок боєприпасів для наших військ. "За" відповідний документ проголосували 444 депутати, "проти" – 26, а утрималися 37. Про це повідомила пресслужба органа.

Як зазначається, резолюція присвячена річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У ній вкорте висловлюється непохитна підтримка українського народу та рішуче засудження російської агресії.

Члени Європарламенту повторили думку, що ЄС має надавати оборонну допомогу нашій державі стільки, скільки буде потрібно.

"Україна повинна бути здатною не лише захистити себе, але й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією", – йдеться в повідомленні пресслужби.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Аудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJАудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJ
Франція таємно передала Україні новітні протитанкові комплексиФранція таємно передала Україні новітні протитанкові комплекси
Шольц закликав усі країни, що мають західні танки, відправити їх УкраїніШольц закликав усі країни, що мають західні танки, відправити їх Україні
Україні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – ГуменюкУкраїні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – Гуменюк
Лідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в УкраїніЛідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в Україні
США розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримуванняСША розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримування
В Україні буде сформовано польський добровольчий легіон — ЗМІВ Україні буде сформовано польський добровольчий легіон — ЗМІ
Європейський Парламент закликав виключити Росію з Радбезу ООНЄвропейський Парламент закликав виключити Росію з Радбезу ООН
Італія отримала запит від України щодо надання засобів захисту від ядерної та хімічної зброїІталія отримала запит від України щодо надання засобів захисту від ядерної та хімічної зброї
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Последние новости
Подгружаем последние новости