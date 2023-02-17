В Україні буде сформовано польський добровольчий легіон — ЗМІ

Він складатиметься з професійних військових.

В Україні буде сформовано польський добровольчий легіон — ЗМІ
© Офіс президента

В Україні оголосили про початок формування першого польського спецпідрозділу. При цьому поляки виконуватимуть розвідувально-диверсійні завдання. Про це повідомляє польське видання Onet.

Зазначається, що до складу елітного підрозділу увійдуть досвідчені військові, зокрема добровольці. Вони співпрацюватимуть з аналогічним підрозділом, який складається з росіян - легіон "Свобода Росії".

Його формуватиме громадянин Польщі, який воює з Росією в Україні від початку російського вторгнення. Підрозділ займатиметься розвідкою та диверсійною діяльністю. Частина добровольців уже готуються до бойових дій, а деякі раніше брали участь у розвідувально-диверсійній діяльності під час поточної війни.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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