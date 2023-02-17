Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер

Генеральний інспектор Бундесвера Еберхард Цорн заявив, що обіцяні танки Leopard та бойові машини Marder надійдуть до України у березні. Про це він написав у своєму Twitter .

"Я припускаю, що наші Leopard та Marder будуть використовуватися в Україні в березні", – зазначив Цорн.

За його словами, Україні нададуть не лише техніку, а й комплекти запасних частин та необхідних боєприпасів.

"Якщо ми вирішимо поставити систему озброєння, то ми також зробимо її стійкою", – додав генеральний інспектор.