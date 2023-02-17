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2023-02-17
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Окрім танків Україна отримає необхідну кількість боєприпасів, інформує
© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України
Генеральний інспектор Бундесвера Еберхард Цорн заявив, що обіцяні танки Leopard та бойові машини Marder надійдуть до України у березні. Про це він
"Я припускаю, що наші Leopard та Marder будуть використовуватися в Україні в березні", – зазначив Цорн.
За його словами, Україні нададуть не лише техніку, а й комплекти запасних частин та необхідних боєприпасів.
"Якщо ми вирішимо поставити систему озброєння, то ми також зробимо її стійкою", – додав генеральний інспектор.
Михайло Яровенко, ZN.ua