У Молдові вчетверте впали залишки російської ракети

Росія використовує повітряний простір країни для ракетних ударів по Україні, інформує ZN.ua.

У Молдові вчетверте впали залишки російської ракети
Фото - МВС Молдови

Сьогодні, 16 лютого, прикордонна поліція Молдови знайшла біля кордону з Україною уламок російської ракети. Про це повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ Молдови на своєму сайті.

Повідомляється, що зранку патруль прикордонної поліції виявив залишки ракети поблизу села Ларга Бричанського району. Поліцейські оточили територію, де було виявлено уламок після чергового ракетного удару РФ по території України. Про подальші дії молдовських служб не повідомляється.

Як відомо, Бричанський район Молдови межує з Чернівецькою областю України. Також неподалік нього знаходиться кордон з Вінниччиною.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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