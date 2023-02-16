Італія отримала запит від України щодо надання засобів захисту від ядерної та хімічної зброї

Рим передасть Києву усе необхідне вже найближчим часом, інформує ZN.ua.

Італія отримала запит від України щодо надання засобів захисту від ядерної та хімічної зброї
© Pixabay

Глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна звернулася до країни з приводу надання засобів, які захищатимуть від ядерної та хімічної зброї. Міністр зазначив, що Україна отримає це у межах шостого пакету допомоги. Про це йдеться у офіційній заяві очільника Міноборони Італії.

"Україна останніми днями звернулася до Італії з проханням про засоби захисту від ядерної зброї, біологічної та хімічної. Італія надасть їй це разом із такою допомогою як генератори, ковдри. Хоч це менш дороговартісне ніж танки, але це також потребує уваги. Тому ми затвердили в шостий пакет про допомогу Україні ці матеріали і надішлемо їх", — заявив італійський міністр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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