США не заохочують Україну у питанні повернення Криму військовим шляхом – Politico

За даними журналістів, про це у приватній бесіді дав зрозуміти держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує ZN.ua.

США не заохочують Україну у питанні повернення Криму військовим шляхом – Politico
© Офіс президента

Спроби України повернути під свій контроль Крим стануть для президента РФ Володимира Путіна "червоною лінією", яка може спричинити ширшу ескалацію Москви. Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен під час неофіційної телефонної бесіди із експертами, пише Politico.

У матеріалі йдеться про те, що ці слова він озвучив після того, як його запитали про готовність США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету щодо повернення всієї території, захопленої Росією. На це Блінкен нібито відповів, що Вашингтон не заохочує Київ активно повертати окупований півострів військовим шляхом. Основна увага адміністрації США спрямована на те, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться боротьба, в основному на сході.


Богдан Затула, ZN.ua





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