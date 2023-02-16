Вночі сили ППО знищили 16 з 32 ракет, які окупанти випустили по Україні

Загарбники здійснили чергову атаку.

Вночі сили ППО знищили 16 з 32 ракет, які окупанти випустили по Україні
Фото ілюстративне
© depositphotos/bpawesome

В ніч на 16 лютого російські війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Сили ППО знищили 16 з 32 ракет, які випустили загарбники. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування», - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

«Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59», - заявили військові.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей. Ворожі ракети вразили об’єкти критичної інфраструктури України.

«Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет», - пояснили Повітряні сили.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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