Очільник Мюнхенської конференції виступає за депутінізацію Росії

Зараз у РФ всі рішення приймає Путін. Це треба змінити, інформує ZN.ua.

Очільник Мюнхенської конференції виступає за депутінізацію Росії
© United Nations

РФ повинна провести депутінізацію, аби німецько-російські відносини відновилися. Про це заявив ексрадник Ангели Меркель та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, повідомляє Tagesschau.

"Я використовую термін "депутінізація", тому що ця країна повністю пов'язана з Путіним", - сказав він перед конференцією з питань безпеки.

Гойсген пояснив, що каже так тому, що саме Путін - той правитель, який приймає у Росії всі рішення.

Депутінізація - термін, подібний до денацифікації. Її союзники провели після поразки Німеччини у Другій світовій війні та падіння нацистського режиму.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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