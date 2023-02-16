Очільник Мюнхенської конференції виступає за депутінізацію Росії

РФ повинна провести депутінізацію, аби німецько-російські відносини відновилися. Про це заявив ексрадник Ангели Меркель та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, повідомляє Tagesschau.

"Я використовую термін "депутінізація", тому що ця країна повністю пов'язана з Путіним", - сказав він перед конференцією з питань безпеки.

Гойсген пояснив, що каже так тому, що саме Путін - той правитель, який приймає у Росії всі рішення.

Депутінізація - термін, подібний до денацифікації. Її союзники провели після поразки Німеччини у Другій світовій війні та падіння нацистського режиму.