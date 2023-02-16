Швеція не виключає передачу Україні винищувачів за двох умов – прем’єр

Шведська влада не виключає, що в подальшому зможе відправити українським військовим свої бойові літаки, однак подібне рішення повинно бути ухвалене в координації з міжнародними партнерами. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної з главою України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, пише CNN .

"Ми нічого не виключаємо зараз. Але, водночас, ми також визнаємо той факт, що нам потрібна міжнародна коаліція для подальших кроків", – зазначив він.

Крістерссон додав, що повністю розуміє заклики України не зволікати з постачанням оборонної підтримки, але також зауважив, що і Швеція перебуває в "дуже особливій ситуації", поки очікує схвалення заявки на вступ у Північноатлантичний Альянс разом з Фінляндією.

"Ми маємо дуже очевидні причини бути дуже обережними з власною обороною просто зараз. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну. І ми зробимо це таким чином, щоб не ризикувати здатністю шведів захищати себе, оскільки це основна компетенція для країни-кандидата в НАТО", – пояснив глава шведського уряду.