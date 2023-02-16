Швеція не виключає передачу Україні винищувачів за двох умов – прем’єр

Одне з обмежень пов’язане з вступом Швеції в НАТО.

Швеція не виключає передачу Україні винищувачів за двох умов – прем’єр
Фото ілюстративне
© відкриті джерела

Шведська влада не виключає, що в подальшому зможе відправити українським військовим свої бойові літаки, однак подібне рішення повинно бути ухвалене в координації з міжнародними партнерами. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної з главою України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, пише CNN.

"Ми нічого не виключаємо зараз. Але, водночас, ми також визнаємо той факт, що нам потрібна міжнародна коаліція для подальших кроків", – зазначив він.

Крістерссон додав, що повністю розуміє заклики України не зволікати з постачанням оборонної підтримки, але також зауважив, що і Швеція перебуває в "дуже особливій ситуації", поки очікує схвалення заявки на вступ у Північноатлантичний Альянс разом з Фінляндією.

"Ми маємо дуже очевидні причини бути дуже обережними з власною обороною просто зараз. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну. І ми зробимо це таким чином, щоб не ризикувати здатністю шведів захищати себе, оскільки це основна компетенція для країни-кандидата в НАТО", – пояснив глава шведського уряду.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу РосіїЗеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
На Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — ГенштабНа Херсонщині загарбники продовжують фільтраційні заходи, проводять перевірку місцевих жителів — Генштаб
Кремль поступово позбавляється впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська — ISWКремль поступово позбавляється впливу "вагнерівців", замінюючи їх на регулярні війська — ISW
Блок рекламы


Похожие новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Вночі сили ППО знищили 16 з 32 ракет, які окупанти випустили по УкраїніВночі сили ППО знищили 16 з 32 ракет, які окупанти випустили по Україні
Китай намагається «всидіти на двох стільцях» – заступниця державного секретаря СШАКитай намагається «всидіти на двох стільцях» – заступниця державного секретаря США
Україні потрібно більше боєприпасів: Пентагон розмірковує про збільшення оборонного бюджетуУкраїні потрібно більше боєприпасів: Пентагон розмірковує про збільшення оборонного бюджету
Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні – МЗСІталія схвалила шостий пакет допомоги Україні – МЗС
Нідерланди відправлять Україні тисячі боєприпасів для танків Leopard 2Нідерланди відправлять Україні тисячі боєприпасів для танків Leopard 2
У Нідерландах пояснили свою позицію з приводу передачі Україні танків LeopardУ Нідерландах пояснили свою позицію з приводу передачі Україні танків Leopard
Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти в Україні – СтолтенбергПутін повинен зрозуміти, що він не може перемогти в Україні – Столтенберг
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні й активно обговорює внесок у "танкову коаліцію"
Глава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів УкраїніГлава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости