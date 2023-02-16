Маємо зробити все, щоб весною справді відчути рух до перемоги – Зеленський

Українська держава проводить підготовчі дії з питань оборони й економіки, орієнтовані на весну поточного року. Ці дії покликані забезпечити, щоб уже навесні громадяни справді відчули наближення перемоги в протистоянні російському вторгненню, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми маємо зробити весну такою, щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні", – зазначив він.

Глава держави переконаний, що як владі, так і захисникам вдасться зламати будь-які спроби РФ перехопити ініціативу на полі бою.

"Ворог уже зараз втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, «морпіха». І наше завдання – зробити так, щоб усе менше знаходилося там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня", – наголосив Зеленський.

Він також розповів про підготовку України до міжнародних заходів, запланованих на 16-17 лютого.

"У ці дні. Позиція України, як і завжди, має бути почутою. Тож готуємо нашу позицію так, щоб гарантовано вона прозвучала", – додав президент.