Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні – МЗС

Італійська влада схвалила надання Україні шостого пакету допомоги для протистояння російському вторгненню на тлі скандальної заяви колишнього прем'єра країни і представника партії Forza Italia Сильвіо Берлусконі з критикою президента нашої держави Володимира Зеленського. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю газеті La Repubblica, пише агентство ANSA .

Він долучився до слів прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, наголосивши, що Рим продовжує підтримувати Київ. Заяву Берлусконі днем раніше публічно відкинула і Європейська народна партія, до якої входить Forza Italia.