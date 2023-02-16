Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні – МЗС

Глава МЗС Італії вважає, що миру можна досягти лише наданням зброї Україні, інформує ZN.ua.

Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні – МЗС
© Flickr/Jonathan Parkes

Італійська влада схвалила надання Україні шостого пакету допомоги для протистояння російському вторгненню на тлі скандальної заяви колишнього прем'єра країни і представника партії Forza Italia Сильвіо Берлусконі з критикою президента нашої держави Володимира Зеленського. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю газеті La Repubblica, пише агентство ANSA.

Він долучився до слів прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, наголосивши, що Рим продовжує підтримувати Київ. Заяву Берлусконі днем раніше публічно відкинула і Європейська народна партія, до якої входить Forza Italia.

«Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Необхідно зробити все, щоб остаточним рішення не стала капітуляція перед росіянами. Уряд твердо підтримує зусилля ЄС, США, Заходу», – наголосив Таяні.


Максим Царук, ZN.ua





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