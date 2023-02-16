Нідерланди відправлять Україні тисячі боєприпасів для танків Leopard 2

Але самі танки держава поки не передаватиме.

Нідерланди відправлять Україні тисячі боєприпасів для танків Leopard 2
Фото ілюстративне
© Deutsche Welle

Нідерланди мають намір надавати українським військам боєприпаси для основних бойових танків німецького виробництва Leopard 2. Про це заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен у коментарі De Telegraaf.

Вона назвала цю підтримку "значним внеском", проте не уточнила кількість снарядів, що поїдуть в Україну, інформує ZN.ua.

Водночас, під час прес-конференції в штаб-квартирі НАТО 15 лютого глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Нідерланди планують відправити нашим Збройним силам 20 тисяч боєприпасів.

Кайса Оллонгрен зазначила, що, не маючи власних танків, її держава хоче зробити інший внесок у "танкову коаліцію". Зокрема, шляхом передачі снарядів і проведення навчання для українських захисників.

"Це має вирішальне значення. Немає особливого сенсу від того, щоб просто доставити танки. Ми повинні надати повний пакет. Окрім підготовки українських військових, існує потреба в амуніції та запчастинах. У танковій коаліції Нідерланди – єдина країна, яка не має танків, але ми запропонували допомогу з навчанням на додаток до амуніції та запасних частин. Разом ми можемо забезпечити те, що потрібно Україні", – розповіла глава оборонного відомства Нідерландів.


Максим Царук, ZN.ua





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