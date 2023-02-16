Нова фішка від окупантів: що являють собою "повітряні кулі" з кутовими відбивачами

"Повітряні кулі" з кутовими відбивачами, які Росія почала запускати на територію України, є новим методом зниження боєздатності української армії, інформує Апостроф.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Так, за словами військових, противник прагне, щоб українські системи протиповітряної оборони сприймали кулі за ударні безпілотники та витрачали дорогоцінні ракети.

Запускати такі "літаючі об'єкти" почали недавно. Зокрема, про них повідомили у Командуванні Повітряних сил України 12 лютого. Тоді в небі Дніпропетровщини зафіксували кулі зі світловідбивачами.

Конструкція куль з кутовими радіолокаційними відбивачами доволі проста. Вона складається з металевих пластинок. Ці повітряні об'єкти можуть бути різного розміру - від метра до півтора у діаметрі, проте достатнього для підйому кутового відбивача. Радіолокаційні відбивачі слугують засобом збільшення помітності.

При цьому кулі мають неконтрольовану траєкторію руху, прямують туди, куди дме вітер.

Поки що невідомо, чи несуть кулі з кутовими відбивачами якусь загрозу. Проте у Командуванні Повітряних сил України запевняють, що українська ППО спостерігає за повітряними цілями та тримає ситуацію під контролем.

Мета, очевидно, полягає у тому, щоб ці кулі ППО сприймала за дрони.

"Росіяни використовують такі літальні об’єкти для проведення розвідки, відволікання нашої ППО, як хибну ціль, - зауважили у Повітряних силах.

У мережі публікують фото з ймовірно збитою над Київщиною "повітряною кулею".


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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