"Лакмусовий папірець відданості цінностям ЄС": Європарламент закликав Грузію помилувати Саакашвілі

Європейський парламент у середу, 15 лютого, ухвалив резолюцію із закликом до грузинської влади помилувати та звільнити від ув’язнення колишнього президента, теперішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі, щоб він міг поїхати за кордон для належного лікування. “За” відповідний документ проголосували 577 депутатів, “проти” – 33, а утрималися 26. Про це повідомила пресслужба органу.

Члени Європарламенту висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров’я Саакашвілі, згадавши про стрімке схуднення й припущення, що він міг отруїтися важкими металами, перебуваючи під вартою.

Депутати просять нинішню грузинську лідерку Саломе Зурабішвілі скористатися конституційним правом на помилування експрезидента.

Згідно з резолюцією, таке рішення мало б знизити політичну поляризацію в державі.

У ЄП також наголосили, що поводження з такими ув’язненим, як Саакашвілі, є “лакмусовим папірцем відданості грузинського уряду європейським цінностям і проголошеним ним європейським прагненням”. Йдеться і про статус країни-кандидата на вступ у Європейський Союз, який Грузія досі не отримала. Таке ставлення може перешкодити шляху в ЄС.

"Прогрес країни в європейських реформах має знову бути в центрі (грузинської – ред.) політики", – наголосили депутати.