Росіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – Генштаб

Російські окупанти проводять обшуки приватних садиб місцевих мешканців тимчасово захопленого міста Нова Каховка в Херсонській області, щоб вилучити плавальні засоби в разі виявлення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

Як зазначається, ці засоби військовим РФ потрібні для здійснення диверсійних чи провокаційних дій.

"У Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій", – йдеться в повідомленні.