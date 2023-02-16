Росіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – Генштаб

Ворог проводить обшуки на приватних садибах.

Росіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – Генштаб
Фото ілюстративне
© Фото из открытых источников

Російські окупанти проводять обшуки приватних садиб місцевих мешканців тимчасово захопленого міста Нова Каховка в Херсонській області, щоб вилучити плавальні засоби в разі виявлення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Як зазначається, ці засоби військовим РФ потрібні для здійснення диверсійних чи провокаційних дій.

"У Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій", – йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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