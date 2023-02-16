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2023-02-16
Росіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – Генштаб
Ворог проводить обшуки на приватних садибах.
Фото ілюстративне© Фото из открытых источников
Російські окупанти проводять обшуки приватних садиб місцевих мешканців тимчасово захопленого міста Нова Каховка в Херсонській області, щоб вилучити плавальні засоби в разі виявлення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому
Як зазначається, ці засоби військовим РФ потрібні для здійснення диверсійних чи провокаційних дій.
"У Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій", – йдеться в повідомленні.
Максим Царук, ZN.ua