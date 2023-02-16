Зеленський може відвідати Польщу, коли туди приїде Байден – ЗМІ
Джерела в українській владі розповіли польському виданню про завершення підготовки до візиту, інформує
Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може здійснити офіційний візит у Польщу тоді, коли там буде перебувати лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Про це пише
Як зазначається, поїздка має відбутися, якщо не трапиться нічого екстраординарного. Найбільш ймовірно, що вона співпаде з візитом Байдена у Варшаву чи Жешув.
"Ми завершуємо підготовку до цього", – заявили співрозмовники польського видання.
Польська влада відмовилася коментувати ймовірну поїздку президента України з міркувань безпеки. Представники ж Києва також розповіли про плани Зеленського представити “мирний план” у Польщі та на форумі Організації Об’єднаних Націй.