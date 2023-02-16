Україна може схилити шальки терезів на свою користь – глава НАТО

Проте є умова.

Україна може схилити шальки терезів на свою користь – глава НАТО
© NATO/Flickr

Україна невдовзі може взяти на себе ініціативу на полі бою та схилити шальки терезів на свою користь. Про це заявили в Брюсселі глава НАТО Єнс Столтенберг і міністр оборони США Ллойд Остін. Однак умовою є швидке переозброєння союзниками.

Глава НАТО заявив, що це є ключовим моментом війни, і саме тому Україні терміново потрібні підкріплення.

"В України є можливість схилити шальки терезів на свою користь. І час тут відіграє ключову роль, підкреслив Єнс Столтенберг. У схожому тоні висловився і міністр оборони США Ллойд Остін. «Думаю, що українські солдати матимуть справді гарний шанс істотно змінити ситуацію на полі бою і проявити ініціативу, і вони зможуть використати цю ініціативу в майбутньому», - наголосив міністр оборони США.

За словами Столтенберга, сьогодні ми стикаємося з найбільшою безпековою кризою за останнє покоління. Тому, сказав він, робляться подальші кроки щодо зміцнення оборони НАТО.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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