Україна може схилити шальки терезів на свою користь – глава НАТО

Україна невдовзі може взяти на себе ініціативу на полі бою та схилити шальки терезів на свою користь. Про це заявили в Брюсселі глава НАТО Єнс Столтенберг і міністр оборони США Ллойд Остін. Однак умовою є швидке переозброєння союзниками.

Глава НАТО заявив, що це є ключовим моментом війни, і саме тому Україні терміново потрібні підкріплення.

"В України є можливість схилити шальки терезів на свою користь. І час тут відіграє ключову роль, підкреслив Єнс Столтенберг. У схожому тоні висловився і міністр оборони США Ллойд Остін. «Думаю, що українські солдати матимуть справді гарний шанс істотно змінити ситуацію на полі бою і проявити ініціативу, і вони зможуть використати цю ініціативу в майбутньому», - наголосив міністр оборони США .

За словами Столтенберга, сьогодні ми стикаємося з найбільшою безпековою кризою за останнє покоління. Тому, сказав він, робляться подальші кроки щодо зміцнення оборони НАТО.