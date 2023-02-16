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2023-02-16
Росія утримує в Криму 181 українського політв'язня
Велику частину з них складають кримські татари.
Російська Федерація незаконно утримує 181 українського політв’язня в Криму, з них 116 є кримськими татарами. Про це повідомило у
"Репресії та кримінальні переслідування наших громадян в окупованому Криму стають дедалі жорстокішими... Наразі представництву відомо, що рф незаконно утримує 181 політв’язня, 116 з них – кримські татари. З загального числа незаконно затриманих 40 перебувають у СІЗО в очікуванні “вироку”, 123 – уже отримали “вирок” та ув’язнені, 18 – без статусу", - йдеться в повідомленні.
Віталій Кононученко, ZN.ua